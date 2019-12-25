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Евгений Козин назначен начальником Петербургского метрополитена
Сегодня, 12:40
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nastya960

Евгений Козин назначен начальником Петербургского метрополитена

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До назначения на этот пост Евгений Козин исполнял обязанности руководителя.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе посещения метродепо "Автово" вручил Евгению Козину удостоверение начальника ГУП "Петербургский метрополитен". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

До назначения на этот пост Евгений Козин исполнял обязанности руководителя. Глава города пожелал новому начальнику метрополитена успехов на новом посту.

Посещение губернатором Петербургского метрополитена было приурочено к 65-летию крупнейшего транспортного предприятия города.

Фото: пресс-служба метрополитена 

Теги: беглов, козин, метрополитен
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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