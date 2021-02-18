Злоумышленник похитил пять смартфонов.

Подмосковный салон связи ограбили с помощью вешалки и пакета. Об этом на официальном сайте МВД сообщила представитель ведомства Ирина Волк. По данным чиновницы, преступление совершено в Звенигороде. Уроженец одной из стран ближнего зарубежья попросил у девушки-продавца показать ему мобильное устройство, а после достал из куртки предмет в пакете. При помощи угроз злоумышленнику удалось украсть пять смартфонов. В настоящее время подозреваемый задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье за грабеж.

При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемого и задержали его при сбыте гаджетов на одном из рынков городского округа. У задержанного были обнаружены и изъяты четыре похищенных смартфона Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Известно, что один украденный телефон мужчина успел продать. После изучения ситуации оказалось, что на самом деле преступник угрожал сотруднице салона завернутой в пакет вешалкой для одежды. Ее оперативники нашли около места преступления. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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Видео: МВД России