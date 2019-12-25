Москва возглавила рейтинг регионов РФ по качеству жизни

На втором месте идёт Санкт-Петербург — у него 80,63 баллов.

Москва возглавила составленный агентством "РИА Новости" рейтинг регионов РФ по качеству жизни. Далее идут Санкт-Петербург и Московская область.

Экспертов опрашивали по итогам 2020 года. В своих оценках они указывали 70 показателей условий жизни, а также учитывали ситуацию в социальной сфере. Оценки выставлялись по стобалльной шкале. Столица в рейтинге набрала 82,16 балла.

На втором месте идёт Санкт-Петербург — у него 80,63 баллов. Третье место занимает Подмосковье с 76,07 баллами. После тройки лидеров идут Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край и Ленинградская область.

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