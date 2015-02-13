СМИ: на севере Италии произошло ДТП с участием 20 машин

В долине Валь-ди-Суза погиб один человек.

СМИ: на севере Италии в долине Валь-ди-Суза произошло ДТП с участием 20 машин. Об этом сообщили местные журналисты из издания Corriere della Sera. Причиной трагедии около Турина называют плохие погодные условия. В ночь на 13 февраля дорога обледенела. Известно, что кроме одной жертвы также есть несколько пострадавших. В настоящее время спецслужбы временно перекрыли движение по данному участку трассы. На месте происшествия работают медики, полиция, спасатели.

Напомним, что Апеннинский полуостров находится под влиянием холодного циклона. Он принес в центральные регионы Италии,а также на юг снегопады. Температура воздуха в горных районах значительно упала. В отдельных городах властям пришлось закрыть школы. Также чиновники говорят о задержках в движениях поездов.

На Кубани произошло массовое ДТП с участием 17 транспортных средств.

Видео: Twitter / Tgr Rai Piemonte