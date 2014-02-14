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На Кубани произошло массовое ДТП с участием 17 транспортных средств

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В результате аварии пострадал один человек.

На Кубани произошло массовое ДТП с участием 17 транспортных средств. Об этом журналистам рассказали представители транспортного управления МВД по Краснодарскому краю. По данным полиции, автомобильная авария произошла на трассе А-146 около станицы Северской. 

По предварительной информации, пострадавшим считается один человек. Среди 17 машин, столкнувшихся на дороге, есть четыре грузовика и один автобус. Остальные транспортные средства - легковые автомобили. Несколько машин получили повреждения.

Госавтоинспекция призвала местных автомобилистов соблюдать ПДД в условиях плохой видимости и обледенения дорог. ранее метеорологи заявили, что в регионе с вечера пятницы температура воздуха резко упадет. В ночь на субботу на Кубани выпал снег.

Жители российского города пожаловались на желтый снег.

Видео: VK / Типичный Краснодар

Теги: краснодарский край, кубань, массовая авария
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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