В отношении экс-сотрудников правоохранительных органов Краснодарского края возбуждено уголовное дело.

Двух бывших полицейских на Кубани подозревают в фальсификации доказательств по делу. Об этом рассказали представители Следственного комитета по Краснодарскому краю. Оперативники возбудили против экс-сотрудников полиции уголовное дело по части 3 статьи 33 и части 2 статьи 303 УК РФ.

На основании материалов, поступивших из УФСБ по краю, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника отдела дознания отдела МВД по Темрюкскому району и бывшего дознавателя этого же отдела пресс-служба СК РФ по региону

Материалы дела касаются 2017 года. Тогда правоохранители проводили проверку по факту задержания на посту ДПС автомобиля, в котором находилась алкогольная продукция без сопровождающих документов. В протоколе был указан объем перевозимой жидкости, но позже это значение было исправлено в меньшую сторону. В настоящее время по данному факту ведется служебная проверка.



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