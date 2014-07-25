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Жители российского города пожаловались на желтый снег

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В комментариях в соцсетях люди предположили, что желтизна сугробов связана с песками из Африки.

Жители российского города пожаловались на желтый снег. В Краснодарском крае пользователи социальной сети Instagram в аккаунте krasnodar_kray показали на видео зимние осадки цвета, который показался им странным. Подписчика паблика уточнили, что сугробы желтоватого-рыжеватого оттенка зафиксированы в нескольких локациях не в только в самом регионе, но также и на территории Адыгеи.

Я тоже обратила внимание, что вчера к обеду снег стал с желтоватым оттенком. На этой неделе во Франции еще сильнее было, снег с песком. Из Сахары

комментарий к записи

В комментариях к посту другие пользователи подозревают, что необычный окрас снега вызван сильными ветрами из Африки, которые подняли мелкий песок, который позже был унесен на север.

Двух бывших полицейских на Кубани подозревают в фальсификации доказательств.

Видео: Telegram / Краснодарский Край

Теги: желтый снег, краснодарский край, кубань, регионы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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