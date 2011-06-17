В Петербурге полицейские задержали псевдоэлектриков, которые обманывали пенсионеров

Общий ущерб составил более 500 тыс. рублей.

Полицейские задержали семерых участников организованной группы, которые подозреваются в серии мошенничеств в отношении пожилых людей. По версии следствия, злоумышленники представлялись сотрудниками коммунальных служб, сообщила официальный представить МВД Ирина Волк.

Неизвестные проникали в квартиру петербуржцев под предлогом срочной установки дополнительного электрического и газового оборудования. "Жертвами" становились граждане старше 65 лет. Пенсионерам обещали крупную скидку, а тех, кто сомневался, запугивали привлечением к административной и даже уголовной ответственности. Злоумышленники продавали оборудование по цене, которая в несколько раз превышала рыночную. Вместо 3 тыс. пожилые люди платили 25 тыс. Следствие установило причастность задержанных к 28 эпизодам мошеннических действий. Ущерб составил более 500 тыс. рублей.

Набор и обучение исполнителей проходило в "офисе" ― квартире одного из предполагаемых злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Трое подозреваемых находятся под стражей, а еще трое ― под домашним арестом.

Видео: YouTube / МВД Медиа