Уроженец Средней Азии перевозил в машине героин.

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России. В рамках оперативных мероприятий около поселка Монино оперативники остановили автомобиль, которым управлял 37-летний водитель. У уроженца одной из республик Средней Азии представители закона нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Товар был изъят из транспортного средства предполагаемого злоумышленника. В рамках экспертизы эксперты установили, что этот порошок является запрещенных на территории РФ веществом. В общей сложности мужчина перевозил около одного кг героина.

Полиция провела обыск в квартире подозреваемого. Там было найдено еще около семи килограммов наркотических веществ., включая метадон и героин. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют по статье 30 и статье 228.1 УК РФ. Фигурант расследования находится под стражей.

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Видео: МВД РФ