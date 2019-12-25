Автомобилистов предупредили о новых штрафах в 2021

МВД ужесточит наказания для нарушителей ПДД.

Автомобилистов предупредили о новых штрафах с 2021 года. Об этом рассказали журналисты "Известий". Со следующего года вступают в силу изменения в федеральных законах, которые касаются водителей транспортных средств.

В первую очередь речь идет о борьбе правительства с агрессивным вождением на дорогах. За повторное нарушение одного и того же правила дорожного движения в течение года водитель будет строже наказан. Например, за управление незарегистрированным транспортом, превышение скорости на 40-80 километров в час и пересечение сплошной полосы шофер отдаст больше денег. Альтернативным методом наказания станет лишение водительских прав.

Автомобилист, который во второй раз проехал на красный сигнал светофора, получит штраф в размере пяти тысяч рублей. Его также могут наказать лишением прав на 4-6 месяцев. Политика будет ужесточена и в отношении водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии. Сейчас по статье 12.8 КоАП таких нарушителей штрафуют на 30 тысяч рублей или лишают прав на 1,5-2 года. При повторном нарушении, если имело место событие, в котором есть пострадавшие, шофер попадает под уголовную статью.

В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком.

Фото: Piter.tv

