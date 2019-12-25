В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

Водитель служебного автобуса столкнулся с большегрузным транспортом.

В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП со служебным автобусом и грузовиком. Об этом журналистам рассказали представители ГИБДД по Свердловской области. Автомобильная авария зафиксирована на улице Селькоровская. Водитель автобуса врезался в грузовик, который стоял на обочине.

По предварительным данным, травмы получили 12 человек. Сейчас их осматривают медики. Уточняется характер полученных травм сообщение ГИБДД

Обстоятельства инцидента устанавливают представители Госавтоинспекции, которые работают на месте. Они опрашивают очевидцев и пассажиров пострадавшего транспорта. Движение по данному участки дороги затруднено.

Вице-мэром Екатеринбурга стал замгубернатора Свердловской области Орлов.

Фото: Piter.tv



