Ирина Волк рассказала о возбуждении уголовного дела против подозреваемых.

Налетчики из Иркутской области стали фигурантами уголовного дела о бандитизме. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России. Представители закона уточнили, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 209 УК РФ.

В настоящее время трое предполагаемых участников банды находятся под стражей. Еще один объявлен в федеральный розыск. Предварительное расследование уголовного дела продолжается Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Следствие полагает, что о организатором банды стал 31-летний местный житель из Ангарска. Под его руководством преступники нападали на ювелирные магазины, аптеки, банки, салоны мобильной связи, автозаправки. Ущерб от действий злоумышленников в общем счете превысил семь миллионов рублей.

Известно, что организатор ОПГ разместил в соцсетях информацию о своем исчезновении, чтобы отогнать от себя подозрения полиции. После этого он покинул Иркутскую область. Его удалось задержать в Краснодарской крае. У участников группировки оперативника смогли изъять оружие. Также обнаружены тайники с пистолетами, ружьями, рациями, бронежилетами, украденными деньгами и ювелирными изделиями.

В Подмосковье кладовщик задержан за кражу волейбольных мячей на 4,5 млн.

Видео: МВД России