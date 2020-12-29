Тепло в роддом №16 вернулось в штатном режиме

Заменены около 3,5 метров ненадежного трубопровода.

Тепло в роддом №16 на Малой Балканской улице в Петербурге вернулось в штатном режиме. Об этом поздней ночью 10 января рассказали в пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга". О подробностях ликвидации аварии во Фрунзенском районе города представители предприятия рассказали подробнее.

Ремонтные бригады поменяли порядка 3,5 метров ненадежного трубопровода, а также проверили новый участок тепловой сети. Во время ликвидации последствий аварии теплоэнергетики обеспечили дополнительный обогрев помещений роддома, который оказался в зоне прорыва. Для этого в ход пошли 7 мобильных воздухонагревателей для помещений большой ёмкости, заменён теплоноситель в системах отопления, горячее водоснабжение обеспечивал обратный трубопровод.

Дефект в роддоме №16 устранен в 23.20. Здание подключено к центральному отоплению. Температура в здании 25 градусов тепла. – написали представители районной администрации на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

У дома №54 по Малой Балканской улице 9 января прорвался трубопровод с горячей водой диаметром 159 мм. Из-за случившегося роддом перевели на пониженные параметры потребления теплоэнергии. В здании на момент аварии находились 107 рожениц, 51 ребенок, 30 человек персонала.

Окончание работ было запланировано на 23:00 субботы.

С 9 января энергетики Петербурга переходят на усиленный режим работы. Он стартует с 20:00 часов 9 января до 9:00 часов 12 января на территории города.

Фото: ВКонтакте / Фрунзенский район Санкт-Петербурга