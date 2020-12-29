В оставшемся без тепла роддоме в Купчино находятся 107 рожениц

Окончание работ запланировано на 23:00.

В оставшемся без тепла роддоме №16 на Малой Балканской улице в Купчино находятся 107 рожениц. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу, осветившей детали инцидента 9 января.

Стало известно, что у дома №54 по Малой Балканской улице прорвался трубопровод теплоснабжения диаметром 159 мм. Из-за случившегося роддом перевели на пониженные параметры потребления теплоэнергии. В здании находятся 107 рожениц, 51 ребенок, 30 человек персонала.

Окончание работ запланировано на 23:00 субботы.

С 9 января энергетики Петербурга переходят на усиленный режим работы. Он стартует с 20:00 часов 9 января до 9:00 часов 12 января на территории города.

Фото: Piter.tv