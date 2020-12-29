  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В оставшемся без тепла роддоме в Купчино находятся 107 рожениц
Сегодня, 20:59
72
mook1

В оставшемся без тепла роддоме в Купчино находятся 107 рожениц

0 0

Окончание работ запланировано на 23:00.

В оставшемся без тепла роддоме №16 на Малой Балканской улице в Купчино находятся 107 рожениц. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу, осветившей детали инцидента 9 января. 

Стало известно, что у дома №54 по Малой Балканской улице прорвался трубопровод теплоснабжения диаметром 159 мм. Из-за случившегося роддом перевели на пониженные параметры потребления теплоэнергии. В здании находятся 107 рожениц, 51 ребенок, 30 человек персонала. 

Окончание работ запланировано на 23:00 субботы.

С 9 января энергетики Петербурга переходят на усиленный режим работы. Он стартует с 20:00 часов 9 января до 9:00 часов 12 января на территории города.

Фото: Piter.tv

Теги: купчино, роддом 16
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии