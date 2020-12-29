У роддома №16 на Малой Балканской пропало отопление

Закончить ремонтные работы планируют до конца дня.

У роддома №16 на Малой Балканской улице в Петербурге пропало отопление. О технологическом нарушении рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте" 9 января.

На месте происшествия появились сотрудники аварийных бригад, которые приступили к ликвидации прорыва теплосети. Выход кипятка на поверхность был остановлен, место происшествия ограждено, а сам поврежденный участок трубы отключен. Закончить ремонтные работы планируют до конца дня субботы – 23:00, рассказали в пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга".

С 9 января энергетики Петербурга переходят на усиленный режим работы. Он стартует с 20:00 часов 9 января до 9:00 часов 12 января на территории города.

Фото: Piter.tv