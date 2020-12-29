Он вводится до 12 января.

С 9 января энергетики Петербурга переходят на усиленный режим работы. Он стартует с 20:00 часов 9 января до 9:00 часов 12 января на территории города, рассказали в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Там отметили, что данный режим работы предприятий инженерно-энергетического комплекса вводится в связи с понижением температуры воздуха в Северной столице.

Все организации обязали организовать круглосуточное дежурство дополнительных ремонтных бригад, контролировать эксплуатацию систем энергоснабжения и выполнение аварийно-восстановительных работ.

В постоянной готовности находится 635 бригад численностью более 1200 человек, а также диспетчерские и технические службы. Обеспечена готовность 523 единиц спецтехники, дизель-генераторных установок и передвижных блок-модульных котельных. Усилены режимы охраны и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. – рассказали в комитете.

Введение режима проходит на фоне аварий на городских тепломагистралях. В частности, зафиксированы аварии в Василеостровском и Адмиралтейском районах.

Фото: Piter.tv