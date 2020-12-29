В Адмиралтейском районе произошло два прорыва труб за час

Рядом было припарковано несколько автомобилей.

В ночь на субботу, 9 декабря, в Центральном районе Петербурга прорвало 2 трубы за час. Авария на коммуникациях затронула несколько припаркованных машин. Об этом сообщила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Так, прорыв был локализирован на Казначейском переулке и Московском проспекте. Работы по устранению поломки проводились в ночное время.

Автомобили, которые затронула авария, не были существенно повреждены. Однако в случае обнаружения дефектов в дальнейшем, их хозяевам возместят ущерб.

Ранее мы рассказали о том, что в переулке Декабристов устранили последствия прорыва трубы.

Видео: ВКонтакте / spb_today