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В Адмиралтейском районе произошло два прорыва труб за час

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Рядом было припарковано несколько автомобилей.

В ночь на субботу, 9 декабря, в Центральном районе Петербурга прорвало 2 трубы за час. Авария на коммуникациях затронула несколько припаркованных машин. Об этом сообщила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Так, прорыв был локализирован на Казначейском переулке и Московском проспекте. Работы по устранению поломки проводились в ночное время.

Автомобили, которые затронула авария, не были существенно повреждены. Однако в случае обнаружения дефектов в дальнейшем, их хозяевам возместят ущерб. 

Ранее мы рассказали о том, что в переулке Декабристов устранили последствия прорыва трубы.

Видео: ВКонтакте / spb_today

Теги: адмиралтейский район, происшествия, прорыв труб, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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