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В переулке Декабристов устранили последствия прорыва трубы
Сегодня, 16:10
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В переулке Декабристов устранили последствия прорыва трубы

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Восстановительные работы заняли чуть более четырёх часов.

В воскресенье, 20 декабря, в Петербурге в Василеостровском районе прорвало трубу холодной водой. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

Инцидент произошел в переулке Декабристов. Очевидцы отметили, что  дорога буквально превратилась в бурлящую реку и пройти по этому участку невозможно. 

Специалисты "Водоканала" обнаружили протечку на магистрали диаметром 200 мм. В настоящий момент прорыв остановлен. Восстановительные работы заняли чуть более четырёх часов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге из-за пожара эвакуировали ресторан.

Фото:Piter.TV

Теги: переулок декабристов, прорвало трубу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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