В переулке Декабристов устранили последствия прорыва трубы

Восстановительные работы заняли чуть более четырёх часов.

В воскресенье, 20 декабря, в Петербурге в Василеостровском районе прорвало трубу холодной водой. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел в переулке Декабристов. Очевидцы отметили, что дорога буквально превратилась в бурлящую реку и пройти по этому участку невозможно.

Специалисты "Водоканала" обнаружили протечку на магистрали диаметром 200 мм. В настоящий момент прорыв остановлен. Восстановительные работы заняли чуть более четырёх часов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге из-за пожара эвакуировали ресторан.

Фото:Piter.TV