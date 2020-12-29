Коммунальная авария оставила жителей Васильевского острова без отопления

Дефект обнаружили на Народной улице, 30.

В пятницу, 8 декабря, несколько домов на Васильевском острове остались без отопления из-за коммунальной аварии, рассказали в пресс-службе "Теплосети".

Около 11 часов дня специалисты нашли дефект на распорядительной сети на Народной улице, 30. Чтобы не допустить серьезного нарушения, работники начали замену ненадёжного участка трубопровода. Завершить ремонтные работы планируют к половине восьмого вечера. К этому времени специалисты должны перевести систему отопления в штатный режим. Отмечается, что отопление отключили в трех домах на улицах Наличная и Нахимова.

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Фото: Piter.TV