Два человека пострадали после "встречи" с ограждением в Петродворцовом районе

Пострадавшим 36 и 38 лет.

В ДТП с наездом на бетонное ограждение на перекрестке проспекта Буденного и Ветеранов пострадали два человека. Авария произошла ночью 7-го января, сообщили в группе в "ВКонтакте" "Дорожный инспектор".

По предварительным данным, водитель "Ниссана" не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В итоге мужчина, который был за рулем, находится в тяжелом состояние. Его пассажирка — в состоянии средней степени тяжести. Обоих госпитализировали.

Ранее странный дорожный конфликт на трассе "Сортавала" с преследованием двух "Мерседесов" попал на видео.

Фото: VK / "Дорожный инспектор"