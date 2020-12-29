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Два человека пострадали после "встречи" с ограждением в Петродворцовом районе
Сегодня, 9:03
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nadezhda_sib

Два человека пострадали после "встречи" с ограждением в Петродворцовом районе

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Пострадавшим 36 и 38 лет.

В ДТП с наездом на бетонное ограждение на перекрестке проспекта Буденного и Ветеранов пострадали два человека. Авария произошла ночью 7-го января, сообщили в группе в "ВКонтакте" "Дорожный инспектор".

По предварительным данным, водитель "Ниссана" не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В итоге мужчина, который был за рулем, находится в тяжелом состояние. Его пассажирка — в состоянии средней степени тяжести. Обоих госпитализировали. 

Ранее странный дорожный конфликт на трассе "Сортавала" с преследованием двух "Мерседесов" попал на видео. 

Фото: VK / "Дорожный инспектор" 

Теги: дтп, пострадавшие, столб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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