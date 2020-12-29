Странный дорожный конфликт на трассе "Сортавала" с преследование двух "Мерседесов" попал на видео

Водителю по имени Илья не давали проехать.

Неизвестные на черных "Мерседесах" блокировали проезд водителю на трассе А-121 в Ленобласти. Мужчина заснял происходящее на видео: иномарка не дает ему обогнать себя и несколько раз останавливается на дороге. О ситуации рассказали в "Мегаполисе".

Инцидент произошел на трассе около развязки с дорогой на Орехово. Водитель ехал в сторону Приозерска, когда вдруг несколько машин начали преграждать ему дорогу. По его словам, причин для такого поведения неизвестным он не давал. Чтобы избежать каких-либо последствия, при остановке мужчина отъезжал назад, но однако его все же попытались вытащить из машины.

Напоследок мужчина в костюме заснял номера авто водителя.

Видео: megapolisonline.ru