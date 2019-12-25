Ученые нашли новые соленые озера на планете благодаря радару MARSIS.

Под марсианскими ледниками нашли систему озер. Об этом рассказали журналисты из ANSA со ссылкой на научную публикацию из Nature Astronomy. Авторы исследования заявили, что на южном полюсе красной планеты находится целая сеть соленых озер. Это открытие проливает свет на историю возникновения климата планеты, а также говорит о возможности существования на ней внеземной жизни. Ранее эта же группа ученых нашла подобный водоем на Марсе в 2018 году. Новые озера удалось распознать благодаря радару MARSIS. Им оборудована исследовательская станция Mars Express. Она работает на орбите планеты.

Палеонтологи полагают, что первые эпохи своего существования Марс напоминал Землю.Он обладал густой атмосферой, мягким климатом и потенциально подходил для создания жизни. Такие условия наблюдались около миллиарда лет после формирования планеты. Около 3,6 млрд лет назад (гесперийский период) Марс стал безжизненной пустыней, а все запасы воды ушли в космос или стали запасами льда.

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