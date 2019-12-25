Под Выборгом заметили семью кабанов на прогулке

Животные находились совсем недалеко от человека.

В сельской местности под Выборгом вышла на променад целая стая кабанов. Диких животных запечатлел на камеру местный житель. Фотография появилась в ВК-сообществе "Выборг Вконтакте".

На снимке можно разглядеть три взрослых особи и нескольких поросят. Как и многие животные, кабаны решились отойти подальше от привычного места обитания, пока большинство людей соблюдает режим самоизоляции.

Ранее жителей Ленинградской области удивило обилие диких животных поблизости от жилищ: так, медведица с тремя медвежатами выбежали из леса на дорогу под Петербургом, а в Юнтоловском заказнике заметили счастливого бобра. Активными стали даже дельфины – впервые за полвека их увидели в акватории Финского залива.

Фото: ВКонтакте / vyborgvk