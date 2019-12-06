В Юнтоловском заказнике заметили счастливого бобра

Животное занималось своими "бобриными делами".

Накануне житель Приморского района заметил в Юнтоловском заказнике бобра. Очевидец опубликовал "ВКонтакте" фотографии с животным.

Мужчина признался, что эта встреча оказалась для него неожиданной, так как он в первый раз видел бобра.

"Такой плотный и жирный товарищ! Живет себе там в диком лесу, к счастью, сохраненном прямо на территории города. Занимается своими бобриными делами. Эх, счастливый бобер! ", - написал автор поста, пожелав бобру подольше оставаться таким же счастливым.

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Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб / Антон Кубышкин