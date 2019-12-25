Теплоэнергетики спасли утят, провалившихся в зазор между землей и теплосетью

Мама-утка была встревожена и громко крякала.

Теплоэнергетики Петербурга спасли шестерых утят, которые провалились в небольшой зазор между землей и теплосетью и жалобно пищали. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Встревоженную маму-утку заметили неравнодушные прохожие. Она была в болотце на углу проспекта Авиаконструкторов и Шуваловского проспекта и громко крякала. Петербуржцы забили тревогу и обратились в МЧС, к зоозащитникам и теплоэнергетикам.

Прибывшие на место происшествия сварщики разрезали железо, спустились по лестнице и достали птенцов, передав их маме-утке. После специалисты закрыли зазоры, чтобы такого больше не повторилось. Зоозащитники осмотрели утят и пришли к выводу, что они не пострадали.

Ранее петербуржцы заметили ворону, укрывающую гнездо от непогоды.

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