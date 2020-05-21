Медведица с тремя медвежатами выбежали из леса на дорогу под Петербургом

В какой-то момент медведица даже побежала за машиной.

Медведица и медвежата выбежали из леса на дорогу в Кингисеппском районе Ленобласти. Проезжавший мимо автомобилист успел снять на видео диких зверей. Видео опубликовано в группе "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

На кадрах видно, как на проезжую часть выходят медведица с тремя медвежатами. Медвежата играют друг с другом, а их мать двигается на автомобиль, чтобы защитить детей. Однако, потом она поворачивает в сторону леса и медвежата бегут за ней.

В конце видео один из медвежат так торопился за мамой, что не заметил дерево и врезался в него.

В Юнтоловском заказнике заметили счастливого бобра.

Видео: ВК/ Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург