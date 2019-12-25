В акватории Финского залива плещутся дельфины

Последний раз они приплывали сюда еще в середине 20 века.

К берегам Балтийского моря подплыли афалина – дельфины редкой породы. Фотографии млекопитающих разместили в ВК-сообществе "Подслушано Narva".

Автор поста отмечает, что афалины нечасто "гостят" в акватории Финского залива. За прошедший век их встречали здесь всего два раза, в 1905 и 1953 году.





Отметим, что этот вид дельфинов отличается от собратьев небольшим размером и высоким плавником на спине.

Ранее мы рассказали о том, что дикие животные стали чаще подходить к домам в Ленобласти.

Фото: ВКонаткте / city_narva