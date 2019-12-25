Дикие животные стали чаще подходить к домам Ленобласти

Спустя несколько месяцев самоизоляции, в дикой природе были замечены изменения. Так, со снижением "фактора беспокойства" животных, они более охотно покидают свои укрытия и выходят ближе к населенным пунктам. Об этом сообщила глава отдела регионального комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Марина Паламодова на пресс-конференции ТАСС.

По мнению экспертов, в отсутствии человека дикие животные чувствуют себя комфортно. За время эпидемии в Ленобласти даже увеличилась популяция водоплавающих птиц. Тем не менее, такое близкое соседство причиняет неудобство гражданам, живущим недалеко от лесов:

В ряде районов периодически возникают проблемные вопросы по поводу выхода волков к населённым пунктам, но как раз сотрудники охотничьих хозяйств и наши специалисты занимаются тем чтобы минимизировать это воздействие, там где это необходимо. рассказала Марина Паламодова

Специалисты призвали людей поддерживать "дружбу" с братьями нашими меньшими и не наносить вред природе.

Ранее мы рассказали о нескольких случаев выхода животных из леса: так, медведица с тремя медвежатами выбежали из леса на дорогу под Петербургом, а жителей Выборга удивила пробежавшая через дорогу лисичка. Кроме того, вчера в Юнтоловском заказнике заметили счастливого бобра.

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