Жителей Выборга удивила пробежавшая лисичка

Она вышла на дорогу из Папульского парка.

В парке на горе Папула в Выборге была замечена небольшая лисичка. Видео с животным выложили в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Осмотревшись, рыжая красавица перешла проезжую часть и направилась в сторону города. Скорее всего, она живет на парковой территории с самого рождения, но предпочитает прятаться от людей.

Напомним, что еще одна лиса обустроила свое жилище в парке Монрепо и даже позирует посетителям на камеру.

Видео: ВКонтакте / vyborg_interesting