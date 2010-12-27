Туристы охотно фотографируют и снимают на видео лисичку, а также пытаются ее покормить и погладить.

Посетители парка Монрепо в Выборге восхищаются поселившейся в нем лисой, однако сотрудники парка напоминают, что лучше к животному не приближаться.

Туристы охотно фотографируют и снимают на видео лисичку, а также пытаются ее покормить и погладить. Но не стоит забывать, что лиса – это дикое животное, которое представляет определенную опасность для людей.

"Эта лисичка приходит в парк уже не первую неделю, но мы настоятельно рекомендуем не подходить близко к животному, как бы вам не хотелось с ней сфотографироваться", - напомнили в парке.

Хотя то, что лисы сейчас особенно активны и часто выходят к людям, вовсе не говорит о том, что животные больны, например, бешенством, симптомы которого появляются на 10 дней позже, чем в крови и слюне появляется вирус. Просто в преддверии зимнего сезона животные пытаются пополнить энергетический баланс по максимуму и поэтому готовы идти на определенный риск.