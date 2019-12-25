Под Харьковом снесли памятник дружбы украинцев и русских

Он был уничтожен практически сразу после восстановления.

Памятный знак дружбы украинского и русского народов в Харьковской области снесли в день его восстановления. Об этом сообщает генеральное консульство РФ в Харькове в своем Twitter.

Уничтожение знака, как и его установка, произошло 12 июля. Он расположен под Харьковом в память о Переяславской Раде 1654 года.

12 июля в селе Русская Лозовая активистами Харьковщины был восстановлен Камень дружбы народов Украины и России. Однако, к сожалению, в тот же день снесен вандалами. из сообщения генконсульства РФ в Харькове

По информации местных СМИ, знак был разрушен неизвестными всего через час после восстановления. Предположительно, это осуществили представители одной из неонацистских украинских группировок.

Ранее националисты устроили провокацию против дипломатов РФ во Львове.

Фото: Twitter/ RusConsKharkov

