Однако его разрушили радикалы всего через час после восстановления.

Представители украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" восстановили памятный знак под названием "Камень дружбы украинского и русского народов". Об этом заявил глава городской организации партии в Харькове Андрей Лесик.

Данный знак установлен в Харьковской области в память о Переяславской Раде 1654 года. Это уже не первое его восстановление. После предыдущих работ знак простоял всего пару часов.

Хочу подчеркнуть, что в наше смутное время мы хотим еще раз напомнить, что русские и украинцы прошли вместе долгий путь <…> Между нашими народами существует государственная граница, но границ между людьми не существует. Андрей Лесик, глава городской организации партии ОПЗЖ в Харькове

Отметим, что и в этот раз памятный знак постигла участь его предшественников. По информации местных СМИ, он был разрушен неизвестными всего через час после восстановления. Предположительно, это осуществили представители одной из неонацистских украинских группировок.

Ранее националисты устроили провокацию против дипломатов РФ во Львове.

Видео: Youtube/NEWSONE

Фото: Telegram/Sputnik Ближнее зарубежье