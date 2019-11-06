Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране. Около 53% заявили, что это станет возможным только при смене политического режима. Однако большинство не готовы оплачивать изменения из своего кармана. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на автора исследования из "Левада-Центра".
По словам экспертов, сейчас запрос на "перемены" можно считать популистским. Только 34% готовы видеть изменения с сохранением существующей системы управления.
Люди ждут, что перемены им преподнесут на блюдечке
заметил глава Московского центра Карнеги
Андрей Колесников объяснил, что на самом деле население не готово к изменениям в социальной сфере. Исключением стали только поправки в получении дополнительного образования. Самые большие ожидания возложены на рост зарплат и повышение уровня жизни. На данный момент недовольство коррупцией достигло максимума, хотя обеспокоенность от роста цен в магазинах немного спала.
Ранее Piter.tv писал о том, что каждый россиянин ежегодно обращается за медпомощью не менее 8 раз.
Фото и видео: Piter.tv
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