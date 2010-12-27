Миндрав: Каждый россиянин ежегодно обращается за медпомощью не менее 8 раз

Чиновники обсудили вопросы развития первичного медицинского звена в России.

Минздрав заявил, что пациент ежегодно обращается за первичной медицинской помощью около 8 раз. Такие данные предоставила Вероника Скворцова в рамках селекторного совещания ведомства.

В связи с этим чиновники разрабатывают региональные программы модернизации первичного звена. Местная власть должна предоставить предложения в ведомство не позже января 2020 года. Ожидаются поощрения в зарплате медсотрудников, будет обновлена инфраструктура. Также будет улучшена транспортная доступность медико-санитарной помощи.

Напомним, что национальная программа выполняется с поручения президента России.

Ранее Piter.tv писал о том, что в регионах России начнется масштабное строительство больниц.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

