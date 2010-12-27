В регионах России начнется масштабное строительство больниц

Глава Минздрава рассказала о нововведениях в систему медучреждений.

Вероника Скворцова рассказала о модернизации медицинского звена в регионах России. С 2020 года начнется масштабное строительство больниц. На проект выделено около 50 миллиардов рублей. такие данные привели в Минздраве и Минфине России.

Дальнейшая потребность в финансовых ресурсах на инфраструктурные преобразования и переход к новой отраслевой системе оплаты труда будет уточнена с учетом детальной проработки региональных программ модернизации первичного звена прокомментировала спикер

Известно, что до конца 2019 года регионы проведут анализ медицинских кадров. Также специалисты наладят штатное расписание в соответствии с общими требованиями. По словам Скворцовой, ФМБА обеспечит разработку таких программ по обновлению системы. К первому июля следующего года запланирована реализация проектов.

Уже сейчас для ликвидации дефицита врачей в первичном звене реализуются меры. В частности, создаются реестры студентов, которые обучаются по медицинским и фармацевтическим направлениям.

Введение обязательной системы наставничества в государственных медорганизациях на срок не менее двух лет после завершения обучения и аккредитации. Это также требует законодательного закрепления объясняет спикер

На федеральном и региональном уровнях власти надеются мотивировать специалистов при помощи соцподдержки.

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Фото: Piter.tv

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