Такой результат показал опрос "Левада-центра".

Россияне доверяют президенту меньше, чем армии, 60% против 63% соответственно. Такие данные предоставил "Левада-центр" после проведенного исследования общественного мнения. За 10 лет показатель вырос почти вдвое. На третей позиции рейтинга расположились спецслужбы. Им верят 48% россиян.А вот правительству доверяют только 40% граждан страны, хотя 10 лет назад их было 48%.

По результатам проведенного в стране опроса, жители стали больше доверять полиции, суду и прокуратуре. Уровень доверия зафиксирован на отметке в 32, 30 и 28% против показателей 2009 года в 17, 21 и 21%.

Церковь заслужила доверие 26% опрошенных, ранее показатель показывал отметку в 34%.Политическим партиям доверяют только 16% опрошенных, но и эта цифра в два раза выше, чем в 2009 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского.

Фото: Piter.tv

Видео: Piter.tv, YouTube/vad fil, Evaldas Marinskas