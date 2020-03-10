Ученые пояснили, почему панацея от всех заболеваний сразу не может существовать.

Почему наука не может создать лекарство от всех болезней. В "Популярной Механике" опубликовали статью с описанием важных препятствий для решения данной задачи.

Панацея не может появиться из-за комплекса особенностей человеческого организма. Большая часть препаратов воздействует при помощи контакта с рецепторами. Их на теле человека огромное множество, а ученые постоянно открывают новые. Например, речь идет о адренорецепторах. Они реагируют на адреналин и норадреналин. Они имитируют эффект от гормональных соединений, повышают или понижают давление. Однако на практике этого получается добиться не всегда. Адренолитики также дают воздействие на адренорецепторы в бронхах, печени.

Для успешного лечения требуется точечное воздействие на организм. Его можно обеспечить только благодаря применению различных препаратов. Отказ от системы не позволит рассчитывать на результативную терапию.

Ранее учёные из Петербурга сделали открытие в области нейробиологии.

