Учёные из Петербурга сделали открытие в области нейробиологии

Эксперименты проводили на мышах.

Международная группа исследователей под руководством профессора СПбГУ обнаружила в мозге новую нейромедиаторную систему.

В ней передача сигналов между нейронами происходит с помощью особых рецепторов.

Учёные считают, что благодаря этому исследованию появится возможность создать совсем новые виды лекарств от таких заболеваний, как шизофрения или болезнь Альцгеймера.

Известно, что эксперименты проводились на мышах.

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Фото: Pixabay