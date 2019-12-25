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Учёные из Петербурга сделали открытие в области нейробиологии
Сегодня, 15:20
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arteliseev

Учёные из Петербурга сделали открытие в области нейробиологии

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Эксперименты проводили на мышах.

Международная группа исследователей под руководством профессора СПбГУ обнаружила в мозге новую нейромедиаторную систему.

В ней передача сигналов между нейронами происходит с помощью особых рецепторов.

Учёные считают, что благодаря этому исследованию появится возможность создать совсем новые виды лекарств от таких заболеваний, как шизофрения или болезнь Альцгеймера.

Известно, что эксперименты проводились на мышах. 

Ранее мы сообщили, что орнитолог рассказала, как тёплая зима в Петербурге повлияла на птиц.

Фото: Pixabay

Теги: нейробиолог, питер, ученые
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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