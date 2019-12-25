Орнитолог рассказал, как теплая зима в Петербурге повлияла на птиц

Больших изменений в птичью жизнь столь мягкая погода не внесла, но сподвигла пернатых на самостоятельный труд.

Зима 2019-2020 в Петербурге выдалась на редкость теплой: череда температурных рекордов, распускающиеся в парках цветы и почки на деревьях. Городская флора несколько десятков раз обманулась слишком незимней погодой, и петербуржцы не могли это не заметить. Piter.TV узнал у биолога и орнитолога Леонида Константинова, повлияла ли такая мягкая зима на привычный ритм жизни городских птиц.

На этот вопрос Константинов ответил отрицательно: теплая погода почти не внесла изменений в птичьи будни. Большая синица, которая первой в году начинает свою весеннюю песню, запела уже в конце января, и для нее это вполне нормальный срок, рассказал орнитолог. По сравнению с прошлыми годами время первой песни у большой синицы – конец январь или начало февраля – не сдвинулось. Вступающие после своей соотечественницы длиннохвостая синица и синица лазоревка тоже соблюдают сроки первой песни весны, отметил Константинов.

По миграции и прилету – тоже никаких изменений, не вижу свидетельств. Буквально на днях я видел свиристелей, это зимне-весенняя птица, которая гнездится в тундре, но зимой совершает многокилометровые миграции до границы степи и лесостепи в поисках корма. В Петербурге она появляется только в конце зимы, и вот на днях я видел большую стаю свиристелей у метро "Лесная", они объедали рябину. Январь для свиристелей – обычный срок прилета, так и произошло. – рассказал орнитолог.

По словам Константинова, птицы реагируют на внутренние ритмы, а он привязан не к климату или температуре, а к продолжительности светового дня. По всей планете он почти не меняется, что орнитолог называет "мудрым шагом природы". Именно поэтому все процессы в птичьей жизни идут как обычно, без больших нарушений.

С кормом в эту зиму пернатым тоже было гораздо проще: так и незаледеневшие водоемы и деревья позволили птицам кормиться самостоятельно.

Я обратил внимание на уток: было много открытой воды, уткам было раздолье, не было несчастных зимующих на льду птиц. То же самое касается чаек, пусть их зимой и немного. Насекомоядным птицам, думаю, тоже было легче, потому что деревья не покрывались ледяной коркой, и в щелях коры можно было найти зимующих насекомых. – отметил Леонид Константинов.

Кормушки в парках, по наблюдениям орнитолога, тоже немного опустели – птицы оставались в лесах на самостоятельный прокорм. Обычно в холода пернатые подтягиваются ближе к людям в надежде получить пропитание. Однако, подчеркивает биолог, помощь человека даже в теплые зимы не бывает лишней, только нужно следить за балансом состава корма. Например, синицам вредно есть семена подсолнечника в большом количестве. Птички "подсаживаются" на такой жирный и питательный корм, а им это вредит. Поэтому стоит выбирать зерносмеси, где привычных семечек – не больше 30%.

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