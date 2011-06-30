В Выборгском районе Ленобласти у белощеких казарок вылупились птенцы

Ещё век назад эти птицы предпочитали строить гнёзда исключительно на северных архипелагах Арктики, лишь иногда пролетая транзитом через Ленинградскую область.

Орнитологами в Выборгском районе Ленинградской области замечено приятное событие: появилась новая популяция птенцов белощёких казарок. Несмотря на угрозу со стороны охотников весной, пернатые сумели благополучно вырастить своё потомство.

Как сообщают авторы Telegram-канала "Ушами Филина", для 47-го региона факт размножения белощёких казарок — явление довольно новое. Ещё век назад эти птицы предпочитали строить гнёзда исключительно на северных архипелагах Арктики, лишь иногда пролетая транзитом через Ленинградскую область.

Но за минувшие десятилетия белощёкие казарки значительно увеличили свою популяцию и освоили новые ареалы обитания. Изначально птицы начали регулярно совершать остановки в регионе в период сезонных миграций, а в 1990-х годах здесь было обнаружено первое постоянное гнездо.

К началу XXI столетия десятки пар белощёких казарок обосновались на островах восточной части Финского залива и побережье Кургальского полуострова.

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Фото: Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО