Петербург установил пятый температурный рекорд за февраль

Температура была на 0,1 градуса выше чем 30 лет назад.

В понедельник, 24 февраля, стало известно, что накануне город на Неве поставил очередной рекорд максимальной температуры. Об этом рассказал Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды "Фобос", на своей странице в Fecebook.

В воскресенье максимальная температура в Северной столице составляла + 5,2 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем тридцать лет назад. Казалось бы эта разница незначительна, однако, подобный рекорд стал уже 5 в февраль и 11 за всю зиму.

Синоптик также отметил, что сегодня на погоду будет влиять тыловая часть циклона, уходящего на восток. Это значит, что местами пойдут кратковременные осадки, а ветер местами разгонится до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня может достигнуть +3 градусов тепла. Атмосферное давление вырастет, но будет составлять 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее мы писали, что жителям Петербурга придется мокнуть под дождем все три выходных.

Фото: pexels