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Жителям Петербурга придется мокнуть под дождем все три выходных
Сегодня, 9:45
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Arinablinova

Жителям Петербурга придется мокнуть под дождем все три выходных

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Несмотря на тепло и солнце, дождь будет идти каждый день.

В субботу утром, 22 февраля, стало известно, что жители и гости Северной столицы могут попасть под дождь в любой из трех предстоящих выходных. 

По данным Росгидрометцентра, температура воздуха в субботу и воскресенье скорее всего будет достигать + 5 градусов тепла. В понедельник  же в город придет похолодание, столбик термометра опустится до + 2.

Первый выходной день будет "хмурым" и дождливым, а вот второй день порадует долгожданным солнцем. Дождь, однако, при этом не прекратится. В понедельник помимо дождя на улицах можно будет наблюдать мокрый снег. 

По ночам температура в городе на Неве может опускаться до + 1 градуса.

Ранее мы писали, что февральский дождь и солнце подарили Петербургу новую радугу.

Фото: pexels

Теги: дождь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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