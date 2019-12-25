Жителям Петербурга придется мокнуть под дождем все три выходных

Несмотря на тепло и солнце, дождь будет идти каждый день.

В субботу утром, 22 февраля, стало известно, что жители и гости Северной столицы могут попасть под дождь в любой из трех предстоящих выходных.

По данным Росгидрометцентра, температура воздуха в субботу и воскресенье скорее всего будет достигать + 5 градусов тепла. В понедельник же в город придет похолодание, столбик термометра опустится до + 2.

Первый выходной день будет "хмурым" и дождливым, а вот второй день порадует долгожданным солнцем. Дождь, однако, при этом не прекратится. В понедельник помимо дождя на улицах можно будет наблюдать мокрый снег.

По ночам температура в городе на Неве может опускаться до + 1 градуса.

Ранее мы писали, что февральский дождь и солнце подарили Петербургу новую радугу.

Фото: pexels