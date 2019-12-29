В группе реабилитационного центра "Сирин" рассказали, что делать со слётками сов

"Беззащитная" птица не обязательно нуждается в вашей помощи.

В воскресенье, 1 марта, в группе центра реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин" опубликовали запись с инструкцией, как поступать с найденными на улице слетками птиц. Рекомендации составила ветврач-орнитолог Мария Маркина.



По словам Марии, люди уже начали находить первые слетки сов. Из-за мягких зим с кратковременными морозами некоторые виды птиц начали приступать к гнездованию гораздо раньше обычного.



Специалистка подчеркивает, что милых совят в пуху, которые кажутся беззащитными, не нужно забирать из природы. Это не беспомощный птенец, а слёток, который сам заберется в нужное место, как только человеческое присутствие перестанет его пугать.



Если внешне птица выглядит "целой", то стоит забыть о необычной встрече и отправиться по своим делам. В крайнем случае можно перенести будущего охотника подальше от тропинки и посадить на ближайшие ветки деревьев в радиусе 50-100 метров от места нахождения. Вскоре родители без проблем найдут его сами (стоит помнить, что взрослые совы обычно не попадаются на глаза человеку, поэтому караулить не нужно).



Если же молодая птица по каким-то причинам оказалась дома, то нужно как можно быстрее (в пределах первых нескольких суток) вернуть слетка на место обнаружения или обратится за консультацией к специалисту.



Напомним, что изъятие из природы и содержание в неволе здоровой птицы попадает под статью о браконьерстве и является нарушением законодательства.

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Фото: pixabay