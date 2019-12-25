В минувший вторник, 11 февраля, петербуржцы заметили в парке Сосновке ястреба-тетеревятника. Об этом горожане сообщили в соцсетях.
Известно, что эта птица обладает довольно крупными размерами и предпочитает селиться в лесу. По словам экспертов, ястреб-тетеревятник по размеру больше вороны в полтора раза. Петербуржцев удивило, что хищник балансировал на тонкой ветке.
"Такой огромный птиц и на такой тонюсенькой веточке!",
—пишут горожане.
Петербуржцы отметили, что сфотографировать ястреба-тетеревятника настоящая удача.
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Фото:Совы и дневные хищные птицы/Северо-Запад России/вк
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