Сфотографировать ястреба-тетеревятника — настоящая удача, эти птицы редко попадаются на глаза.

В минувший вторник, 11 февраля, петербуржцы заметили в парке Сосновке ястреба-тетеревятника. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

Известно, что эта птица обладает довольно крупными размерами и предпочитает селиться в лесу. По словам экспертов, ястреб-тетеревятник по размеру больше вороны в полтора раза. Петербуржцев удивило, что хищник балансировал на тонкой ветке.

"Такой огромный птиц и на такой тонюсенькой веточке!", —пишут горожане.

Петербуржцы отметили, что сфотографировать ястреба-тетеревятника настоящая удача.

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Фото:Совы и дневные хищные птицы/Северо-Запад России/вк