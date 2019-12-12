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"Экострой" избавил Полюстровский проспект от килограмма ртути, а Славянку от нефтепродуктов
Сегодня, 6:48
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lesjasap

"Экострой" избавил Полюстровский проспект от килограмма ртути, а Славянку от нефтепродуктов

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Население обратилось с заявлениями об экологических проблемах около 200 раз.

Петербургская аварийная служба "Экострой" получила за период с 3 по 9 февраля более 200 обращений от местных жителей. Об этом сообщили активисты в социальных сетях. По данным жителей города, основной причиной для массовых заявлений стала проблема с люминесцентными лампами. 

Специалисты обнаружили и вывезли с территории 31 лампу. Неизвестный оставил набор на Полюстровском проспекте. Опасные предметы позже нашли петербуржцы между домами под номерами 59 и 61. В общей сложности эксперты утилизировали почти один кг ртути. 

За три дня аварийной бригаде удалось очистить загрязнение в реке Славянке. Из воды извлекли около пяти тонн нефтеводяного соединения. 

Ранее Piter.tv писал о том, что реку Волковку в Петербурге избавили от разлива нефтепродуктов.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: люминесцентная лампа, полюстровский проспект, река славянка, ртуть, экострой
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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