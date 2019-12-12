"Экострой" избавил Полюстровский проспект от килограмма ртути, а Славянку от нефтепродуктов

Население обратилось с заявлениями об экологических проблемах около 200 раз.

Петербургская аварийная служба "Экострой" получила за период с 3 по 9 февраля более 200 обращений от местных жителей. Об этом сообщили активисты в социальных сетях. По данным жителей города, основной причиной для массовых заявлений стала проблема с люминесцентными лампами.

Специалисты обнаружили и вывезли с территории 31 лампу. Неизвестный оставил набор на Полюстровском проспекте. Опасные предметы позже нашли петербуржцы между домами под номерами 59 и 61. В общей сложности эксперты утилизировали почти один кг ртути.

За три дня аварийной бригаде удалось очистить загрязнение в реке Славянке. Из воды извлекли около пяти тонн нефтеводяного соединения.

Ранее Piter.tv писал о том, что реку Волковку в Петербурге избавили от разлива нефтепродуктов.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб

