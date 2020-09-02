В Ленинградском зоопарке пополнилась семья полярных сов

В Ленинградском зоопарке в мае у полярных сов Дени и Лики вылупились пять птенцов, рассказали в учреждении 9 июня.
Пара сложилась в 2016 году, с тех пор она регулярно приносит потомство. Брачное поведение птицы начали проявлять с апреля. Лика приступила к насиживанию с самого первого яйца, из-за чего малыши вылуплялись постепенно в течение месяца.
Временной разрыв между вылуплениями естественен для дикой природы. Разница лишь в том, что в ее условиях младшим птенцам сложно выжить.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Птенцы при рождении покрыты серым пухом – он помогает сохранять тепло. А через пару недель у них пробиваются темные и плотные перья с пятнистым рисунком. Выходят из-под матери совята примерно неделю, поэтому пока внешне отличаются от родителей.
Мы просим посетителей вести себя возле вольера с малышами тихо и осторожно. Не нужно шуметь и размахивать руками рядом, пытаться дотянуться до сетки и стучать по ней. В результате подобных действие Дени, решив, что птенцам угрожает опасность, может начать бросаться на "врагов" и травмировать себя.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Ранее на Piter.TV: в Ленинградском зоопарке родились восемь козлят.
Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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