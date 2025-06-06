В Ленинградском зоопарке родились восемь козлят

В конце апреля коза камори Клеопатра и три ее соседки, камерунские козы Лира, Лиана и Лагуна, впервые стали мамами.

В Ленинградском зоопарке родились двое козлят камори и шестеро камерунских козлят. Об этом рассказали в учреждении 6 июня.

В конце апреля коза камори Клеопатра и три ее соседки, камерунские козы Лира, Лиана и Лагуна, впервые стали мамами. Каждая из них родила по два малыша. Шерсть камерунских козлят почти полностью белая и местами украшена светло-коричневыми, серыми и черными пятнами. А козлята камори имеют шоколадно-рыжий окрас и длинные уши.

Характер у новорожденных совершенно разный: некоторые с первых дней активны – смело запрыгивают на пни, бегают по загону, а часть более осторожна и постепенно изучает окружающий мир. Все козлята еще не расстались с маминым молоком.

Малышей регулярно выводят на прогулку в разное время в загон рядом с площадкой "Детского зоопарка". Пока пообщаться с ними нельзя, но увидеть их возможно! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка