Мужчина издевался над лысухами на Верхнем Суздальском озере

Биолог Павел Глазков выразил уверенность, что подобные инциденты подчёркивают необходимость повышения экологической грамотности населения начиная с детского возраста.

Биолог Павел Глазков поделился в своем Telegram-канале "Каждой твари по паре" тревожным случаем жестокого обращения с птицами, произошедшим на Верхнем Суздальском озере.

Поражает, как самоотверженно родители защищали своё будущее потомство. И самка, не бросившая кладку яиц – своих будущих птенцов, и храбрый будущий отец, не побоявшийся наброситься на значительно превосходящего по размерам обидчика своей семьи. А ведь это, казалось бы, птицы. Защищают до последнего свою семью, ценой даже своей жизни. Поражает, что у этого "человека" – даже после такого вызывающего уважение перед животным миром, поведения – не дрогнуло сердце. Ведь он же сам отец, и будет защищать своего ребёнка до последнего вздоха. Павел Глазков, биолог

Глазков выразил уверенность, что подобные инциденты подчёркивают необходимость повышения экологической грамотности населения начиная с детского возраста. Именно дети и внуки способны повлиять на сознание взрослых сильнее, чем чужие мнения и реакции окружающих, уверен специалист.

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