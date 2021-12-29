По факту гибели солдата-срочника в Подмосковье возбуждено уголовное дело

По факту гибели военнослужащего в Московской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СКР.
По предварительным данным, 31 января старший прапорщик в/ч 51890 получил пистолет и патроны к нему для сопровождения груза. Находясь внутри казармы, военный произвел случайный выстрел, вследствие чего погиб солдат-срочник.
Пуля попала в находившегося рядом ефрейтора, проходящего военную службу по призыву. От полученного ранения последний скончался.
из сообщения ГВСУ СКР
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием, повлекшем по неосторожности смерть человека. Военные следователи осматривают место происшествия, также ведется допрос свидетелей и очевидцев ЧП.
Ранее нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину.
Фото: Минобороны РФ
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