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По факту гибели солдата-срочника в Подмосковье возбуждено уголовное дело
Сегодня, 15:26
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По факту гибели солдата-срочника в Подмосковье возбуждено уголовное дело

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Старший прапорщик случайно выстрелил из пистолета в ефрейтора.

По факту гибели военнослужащего в Московской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СКР.

По предварительным данным, 31 января старший прапорщик в/ч 51890 получил пистолет и патроны к нему для сопровождения груза. Находясь внутри казармы, военный произвел случайный выстрел, вследствие чего погиб солдат-срочник.

Пуля попала в находившегося рядом ефрейтора, проходящего военную службу по призыву. От полученного ранения последний скончался.

из сообщения ГВСУ СКР

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием, повлекшем по неосторожности смерть человека. Военные следователи осматривают место происшествия, также ведется допрос свидетелей и очевидцев ЧП.

Ранее нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину.

Фото: Минобороны РФ

Теги: подмосковье, причинение смерти по неосторожности, ранение срочника
Категории: Лента новостей, Новости России,

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