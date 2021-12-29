Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину

Артемий Рябчук попросил отправить его в изолятор.

Украинский нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев на территории завода "Южмаш" в Днепре, признал вину. Молодой человек по имени Атемий Рябчук заявил во время судебного заседания о том, что раскаивается в содеянном. Несмотря на это признание инстанция постановила отправить подозреваемого под арест до 27 марта.

Мне искренне жаль людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать ночь 26-27 января. Мое единственное желание - отправить меня не на гауптвахту, а в следственный изолятор. Артемий Рябчук, нацгвардеец

Фигурант расследования заметил, что прошел через допрос с прокурором и следователями. Он уточнил, что рассказывал о событиях трагедии до поздней ночи.

Напомним, что 27 января солдат-срочник Рябчук открыл огонь по сослуживцам в Днепре. Он расстрелял караул. Жертвами стали пять человек. Пострадали еще пятеро, включая четверых военнослужащих и одну гражданскую. Затем юноша сбежал вместе с оружием. Сейчас ему грозит наказание в виде пожизненного срока заключения.

На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе.

Фото и видео: Facebook / Суспільне Новини